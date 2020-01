CANCRO: LIBRI BUFALA AMAZON

giovedì 2 gennaio 2020Gli oncologi contro il colosso delle vendite online Amazon per i tanti libri con terapie 'bufala', spesso diete, contro il cancro disponibili sulla piattaforma online: da bere il succo di carota alla dieta alcalina fino a quella a base di olio di cannabidiolo estratto dalla cannabis. Secondo gli esperti, sono oltre 3000 i titoli elencati su Amazon che appaiono quando si cerca 'cure per il cancro'. Tra i vari titoli anche quello di un erborista, che afferma di aver curato Michael Jackson per la sua dipendenza da antidolorifici prima della morte, che propone una dieta alcalina che potrebbe aiutare contro il cancro. ''Le linee guida di Amazon sui contenuti - sottolinea il 'Daily Mail' - spiegano che alcuni libri venduti sul sito potrebbero essere 'discutibili' per alcuni clienti. ma secondo l'azienda va rispettata anche la varietà dei punti di vista''. Secondo Martin Ledwick, Cancer Research Uk, ''quando le persone si trovano in situazioni disperate spesso vanno su internet e trovano contenuti che sostengono soluzioni a cui normalmente non crederebbero, ma se sono persone vulnerabili vogliono crederci. E' un po' irragionevole per le aziende fare soldi con cure che non funzionano. Se qualcuno - prosegue - sta prendendo in considerazione un trattamento non convenzionale dovrebbe davvero parlarne con il proprio medico. Spesso queste 'terapie' non funzionano e a volte potrebbero anche fare del male''.