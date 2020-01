VALENZA NAZIONALE VOTO E.R.

giovedì 2 gennaio 2020''Bonaccini accusa la candidata del centrodestra di occuparsi poco dell'Emilia-Romagna e di aver spostato la campagna elettorale sul piano nazionale. Poi pero' alla convention per la presentazione dei suoi candidati afferma che, con la vittoria del centrosinistra in Emilia-Romagna, partira' la riscossa per l'Italia. Dunque, e' bene che Bonaccini faccia pace con se stesso: sa benissimo anche lui che il voto del 26 gennaio avra' una valenza nazionale fortissima. Ed e' questo che, in maniera del tutto onesta intellettualmente, il centrodestra vuole comunicare agli elettori: il voto delle regionali sara' decisivo non solo per un reale cambiamento nella nostra Regione ma anche per determinare la caduta di un Governo non legittimato dal voto popolare e che sta producendo solo danni. Si', se il centrodestra vincera' in Emilia-Romagna, e' certo che questo Governo andra' a casa, insieme alla plastic tax, alla sugar tax e a tutti i suoi provvedimenti ammazza-imprese. Provvedimenti destinati a danneggiare soprattutto la nostra Regione, una terra tradizionalmente vocata all'imprenditoria e che, piu' di altre, paghera' lo scotto di questa manovra folle''. Lo afferma, Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.