JOHNSON:SALARIO MINIMO +6,2%

giovedì 2 gennaio 2020Il governo britannico guidato da Boris Johnson ha annunciato oggi un forte aumento del salario minimo a partire dal prossimo mese di aprile. Per i dipendenti di età superiore ai 25 anni il salario minimo subirà un incremento del 6,2% dal 1 aprile a 8,72 sterline l'ora, ha affermato il Tesoro. Si tratta del ''più grande aumento'' dalla creazione, nel 2016, del salario minimo nella sua forma attuale, ha commentato da parte sua Boris Johnson, forte della recente vittoria elettorale nel Regno Unito.Il governo britannico aumenterà quindi il salario minimo del 6,2% a partire dal 1° aprile, una misura che andrà a beneficio di 2,8 milioni di persone e comporterà un aumento salariale fino a 930 sterline (1.093 euro) all'anno per un lavoratore a tempo pieno. L'aumento del 6,2% del salario minimo, fino a 8,72 sterline (10,24 euro) all'ora, è il più grande mai applicato nella storia, ha annunciato oggi il governo britannico, mantenendo così l'obiettivo di raggiungere il 60% del reddito medio entro il 2020. Il primo ministro Boris Johnson ha sottolineato che ''il duro lavoro deve essere sempre pagato, ma per troppo tempo le persone non hanno visto gli aumenti salariali che meritano. Il nostro governo porrà fine a tutto questo dando a quasi tre milioni di persone da Edimburgo a Eastbourne un meritato aumento salariale'', ha concluso Johnson.