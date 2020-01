SALVINI: FATEVI UNA RISATA

giovedì 2 gennaio 2020Ora tutti mi criticano perche' ho giocato con Francesca dicendo che non rispetto il Papa. Ma fatevi una risata, cominciamo il 2020 con una carezza e in allegria, non con il musone. Questi della sinistra sono dei parrucconi''. Matteo Salvini, in montagna con la figlia e la fidanzata, sdrammatizza in una intervista a ''La Stampa'' il post che sta facendo discutere e che e' diventato un caso politico. Forse il suo e' un modo per sottolineare la distanza da Papa Francesco su tante questioni, a cominciare da quella dell'accoglienza dei migranti. ''Ma figuriamoci, io ho rispetto per il Papa che ha sempre parlato di accoglienza con limiti e prudenza. Sottoscrivo - aggiunge il leader della Lega -. Poi il Pontefice si rivolge al mondo, io agli italiani. Io critico i benpensanti della sinistra e le femministe che non difendono le donne dalla subcultura islamica''. Sulle parole del Papa, che dice che bisogna ripartire dal rispetto della donna, l'ex ministro dell'Interno afferma ''perfetto, giustissimo, ma voglio ricordare che il rispetto della donna e' incompatibile con un certo tipo di Islam: non si possono spalancare le porte agli immigrati di religione islamica e poi parlare di rispetto della donna. Il cardinale Biffi sosteneva l'immigrazione dai Paesi piu' vicini e non islamici perche' sono piu' compatibili dal punto di vista culturale e hanno una diversa considerazione delle donne''. Alla domanda sul fatto che nella Lega le donne non abbiano, pero', ruoli apicali, Salvini risponde che ''in Umbria abbiamo vinto con Donatella contro Giovanni, in Emilia vinceremo con Lucia contro Stefano, in Calabria con Jole contro Pippo. Le abbiamo candidate non perche' donne, ma perche' brave.