TEMPACCIO SUL CENTRO NORD

giovedì 19 dicembre 2019Una nuova perturbazione di origine atlantica proveniente dalla Francia portera' nelle prossime ore temporali e venti molto forti sul centro nord e, in particolare sul nord ovest dell'Italia. Sulla base della previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede dalle prime ore di domani precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da fulmini, grandinate e forti raffiche di vento su Piemonte, Lombardia e Liguria, in estensione a Toscana, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sono inoltre attesi venti di burrasca su Liguria, Lombardia, Toscana, Umbria, Marche, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio i venti interesseranno anche Lazio, Abruzzo e Molise, specie sui rilievi montuosi. Il Dipartimento ha anche valutato per domani una allerta rossa per rischio idrogeologico sull'intero territorio della regione Liguria e allerta arancione su gran parte della Lombardia, sull'area sud-orientale del Piemonte e sui Bacini centrali emiliani.