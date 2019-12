RISPARMIO CO2 NON SERVE

giovedì 19 dicembre 2019Il governo tedesco ''non e' in grado di quantificare i reali effetti'' sul risparmio di emissioni di CO2 del Fondo per il clima e l'energia (Ekf), tra i suoi principali strumenti per raggiungere gli obiettivi della transizione energetica e compiere progressi nella protezione dell'ambiente. In questo modo, il quotidiano ''Handelsblatt'' commenta la risposta del sottosegretario alle Finanze tedesco Bettina Hagedorn a un'interrogazione presentata dal gruppo del Partito liberaldemocratico (Fdp) al Bundestag. In particolare, i deputati della Fdp hanno chiesto se il governo federale sia in grado di misurare gli effetti dei programmi dell'Ekf. Hagedorn ha risposto che le singole iniziative vengono valutate ''a intervalli regolari da esperti esterni'' e ''i risultati delle verifiche rimangono piuttosto vaghi''. Come dichiarato ad ''Handelsblatt'' da Ulla Ihnen, deputata della Fdp al Bundestag, ''dei 14 programmi dell'Ekf, il governo federale puo' accertare una risparmio di CO2 soltanto in otto casi e non e' in grado di fornire informazioni su sei iniziative''. Secondo Ihnen, ''per l'Ekf, che e' la corazzata dell'attuale politica della Germania per il clima, e' un risultato estremamente scarso''. Istituito nel 2011, l'Ekf viene finanziato con le entrate generate dalla Germania mediante la vendita all'asta dei certificati per le emissioni inquinanti. ''Con 2,52 miliardi di euro di fondi dell'Ekf effettivamente spesi nel 2018, il governo federale ha risparmiato 14,25 milioni di tonnellate di CO2, pari alle emissioni di che la Germania produce in soli sei giorni'', osserva Ihnen. La deputata dell'Fdp aggiunge: ''La confusione dei finanziamenti nell'Ekf brilla soprattutto per mancanza di efficacia''.