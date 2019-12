FARAGE:UE CARCERE DI NAZIONI

mercoledì 18 dicembre 2019STRASBURGO - ''Dopo tre anni e mezzo di delusione e disonesta' noi finalmente lasceremo questo carcere di nazioni alla fine di gennaio, e' stato detto che diventeremo un paese terzo, no, diventeremo un paese indipendente e autonomo''. Cosi' l'eurodeputato euroscettico britannico Nigel Farage intervenendo al Parlamento europeo. ''Le persone non vogliono piu' essere governate da burocrati senza volto come Michel e von der Leyen, noiosi come l'acqua stagnante, ed e' una grande notizia il fatto che in Polonia la maggior parte dei polacchi starebbero meglio fuori dall'Ue - ha aggiunto -, la Brexit e' l'inizio della fine di questo progetto, ma sogno un insieme di paesi sovrani che lavorano insieme ma senza ricevere ordini dall'alto''.