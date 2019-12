DISASTRO CLIENTI POP. BARI

mercoledì 18 dicembre 2019Le associazioni dei consumatori sollecitano i risparmiatori della Popolare di bari ad agire subito. ''Gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati che ad oggi non hanno contestato formalmente (con pec o raccomandata A/R) la richiesta di risarcimento del danno per quanto hanno investito in tali strumenti finanziari, debbono procedere con urgenza'', spiega l'Adiconsum, mentre SITI, sindacato italiano per la Tutela dell'Investimento, ha organizzato un'assemblea informativa per il 7 gennaio 2020, dalle ore 18 alle ore 20, alla Fiera del Levante a Bari. ''Saranno illustrate le iniziative che potranno essere assunte a tutela dell'investimento degli azionisti e obbligazionisti della Banca Popolare di Bari e, tra questi, la costituzione di parte civile nei procedimenti penali e la petizione affinché il Governo Italiano riconosca anche a loro l'accesso al Fir, il Fondo indennizzo risparmiatori'', già utilizzato per quelli delle banche venete. ''Dal 2017 sono state scambiate azioni per solo 800mila euro. Azionisti e obbligazionisti sono rimasti impossibilitati a vendere i titoli comprati a caro prezzo e che, insieme ai dipendenti, rischiano di essere coloro che pagheranno il conto più alto. Nel decreto misure urgenti per la realizzazione di una banca di investimento con cui il Governo interverrà sulla Banca Popolare di Bari, si prospetta una scissione con costituzione di una nuova società. Se prima della costituzione di tale newco, gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati non avranno contestato il danno subito dalla vecchia banca (Banca Popolare di Bari) sarà molto più difficile ottenere eventuali risarcimenti, come accaduto nella risoluzione delle 4 banche andate in default''.