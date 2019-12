TRUMP: DEMOCRATICI GOLPISTI

mercoledì 18 dicembre 2019Trump accusa i Democratici di aver dichiarato guerra aperta alla democrazia negli Stati Uniti avviando il processo di impeachment a suo carico, in assenza di riscontri di fatto o testimoni diretti. ''Procedendo con l'impeachment illegale stai violando i tuoi giuramenti d'ufficio, stai infrangendo il giuramento alla Costituzione e stai dichiarando guerra aperta alla democrazia americana'', afferma Trump nella lettera inviata oggi ai Democratici e sera pubblica. L'inquilino della Casa Bianca ha quindi attaccato Pelosi e i Democratici. ''Tutti, inclusa tu, sanno cosa sta realmente accadendo. Il tuo candidato scelto dal tuo partito (Hillary Clinton) ha perso le elezioni nel 2016 e tu e il tuo partito non avete mai accettato questa sconfitta. Avete trascorso tre anni consecutivi nel tentativo di rovesciare la volonta' del popolo americano e annullare il suo voto. Guardate alla democrazia come ad un nemico! '' Trump ha definito l'impeachment un colpo di Stato illegale, e ha affermato che qualsiasi membro del Congresso che votera' a sostegno mostrera' solo ''quanto detesti veramente l'ordine costituzionale americano''. Il presidente sostiene che i Democratici stiano tentando di distrarre i cittadini statunitensi dai risultati economici conseguiti dalla sua amministrazione e dai numeri sulla disoccupazione storicamente bassi, ricordando che i Democratici esprimevano pubblicamente la volonta' di porre Trump in stato di accusa sulla base di un pretesto qualsiasi sin da prima del suo insediamento. Negli Usa, frattanto, i sondaggi fotografano un calo del consenso pubblico al processo di impeachment ai danni del presidente.