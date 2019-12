SPAGNA NEL MIRINO DELLA UE

mercoledì 18 dicembre 2019MADRID - Se son rose, fioriranno? No, in questo caso, se sono legnate, arriveranno... La Commissione europea ha lanciato un avvertimento alla Spagna circa gli alti livelli di debito pubblico e privato, e l'alto tasso di disoccupazione, in particolare tra la popolazione giovanile e i meno qualificati, nonostante il tasso di disoccupazione sia sceso ''rapidamente'' durante il gli ultimi anni. Lo afferma il rapporto pubblicato dall'esecutivo comunitario con i dati del 2018 in cui identifica gli squilibri macroeconomici di tutti i membri del blocco. Degli undici indicatori che le autorita' Ue valutano, la Spagna registra squilibri in quattro (disoccupazione, debito pubblico, debito delle imprese e investimenti) . ''In generale, la lettura economica (della Spagna) evidenzia problemi legati alla sostenibilita' esterna, al debito pubblico e privato in un contesto di elevata disoccupazione e crescita della produttivita' debole'', sintetizza il rapporto. Al contrario, la Spagna non registra particolari problemi nei restanti dieci indicatori, relativi ad esportazioni, costo del lavoro, prezzi delle case o passivita' del settore finanziario.