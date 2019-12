FRANCIA FERMA DA 13 GIORNI

mercoledì 18 dicembre 2019PARIGI - Ieri, 17 dicembre, si e' tenuto in tutta la Francia uno sciopero generale per protestare contro il progetto di riforma delle pensioni preparato dal governo. Lo riferisce la stampa francese, spiegando che secondo il ministero dell'Interno hanno manifestato 615mila persone, mentre per il sindacato della Confederazione generale del lavoro (Cgt) hanno partecipato 1,8 milioni di persone. Alla mobilitazione hanno preso parte tutte le sigle sindacali, compresa la Confederazione francese democratica del lavoro (Cfdt), scesa per la prima volta in strada per protestare contro la riforma. Il quotidiano ''Libe'ration'' scrive che la contestazione di ieri mette il governo ''sotto pressione''. Il primo ministro Edouard Philippe incontra oggi i rappresentanti del mondo sindacale e imprenditoriale per una serie di colloqui bilaterali, mentre domani, 19 dicembre, si terra' un secondo incontro generale. Philippe ha in agenda anche degli incontri con i dirigenti della Societa' nazionale delle ferrovie (Sncf) e con la Rete autonoma dei trasporti parigini (Ratp), societa' che gestisce metropolitane e autobus della capitale. Il capo del governo vuole fare il punto della situazione, visto che gli scioperi continuano a bloccare la circolazione dei trasporti pubblici in tutto il paese. L'esecutivo spera di riuscire ad ottenere una tregua almeno per il periodo elle festivita' natalizie, pur rimanendo fermo sulle sue posizioni. Tra i principali punti della riforma c'e' quello riguardante la soppressione dei 42 regimi pensionistici speciali, che andranno a confluire in un unico sistema universale a punti. Una misura sulla quale Philippe non vuole cedere.