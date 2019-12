LABURISTI CONTRO CORBYN

mercoledì 18 dicembre 2019LONDRA - Il leader laburista Jeremy Corbyn e' sempre piu' sotto accusa per la storica sconfitta subita dal Labour alle elezioni anticipate tenute nel Regno Unito il 12 dicembre scorso, vinte in maniera netta dai Conservatori. La responsabilita' di Corbyn e' stata ribadita ieri, 17 dicembre, nella prima riunione del gruppo parlamentare laburista nella nuova Camera dei comuni, dove il Labour ha perso 70 seggi per scendere a 203 deputati. Alla riunione erano presenti anche i candidati laburisti sconfitti alle elezioni del 12 dicembre, dai quali sono partite le critiche piu' veementi contro Corbyn. Il leader del Labour si e' scusato con i suoi, ma ha ribadito che restera' in carica fino al completamento del processo di selezione del suo successore, alla fine di marzo. 2020. Corbyn ha poi aggiunto che intanto continuera' in ogni caso a determinare la linea politica del Labour, come ha fatto anche ieri dando ai suoi deputati la ferrea indicazione di votare contro la legge sulla Brexit, che il primo ministro Boris Johnson sottoporra' all'esame dei Comuni il 20 dicembre prossimo.