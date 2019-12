P.BARI RIVOLTA RISPARMIATORI

mercoledì 18 dicembre 2019BARI - Prima la protesta dei risparmiatori della Banca popolare di Bari, poi l'incontro con i commissari, nominati dal Governo il 13 dicembre per traghettare l'istituto verso il salvataggio. A sei giorni dal commissariamento, proseguono a Bari le manifestazioni dei correntisti, spaventati da quello che potrebbe accadere con il passaggio dell'istituto di credito a una nuova governance. Proprio per cercare di placare gli animi agitati, i commissari Enrico Ajello e Antonio Blandini hanno incontrato i circa cento risparmiatori, che protestavano davanti alla sede di corso Cavour. Stando a quanto hanno riferito alcuni manifestanti, i commissari si sono resi disponibili ad aggiornare i correntisti e gli azionisti sul percorso del loro lavoro. La manifestazione di oggi e' stata organizzata dall'associazione ''Vittime del salvabanche''. I manifestanti hanno urlato slogan come ''Ladri, ridateci i nostri soldi'' e esposto striscioni, lanciando un appello alla politica affinche' si impegni. Prosegue, intanto, il lavoro della magistratura di Bari e della Guardia di Finanza, che indagano su diverse ipotesi di presunti illeciti, commessi negli ultimi anni dai vertici dell'istituto di credito. Ieri la procura ha acquisito il file della registrazione di una riunione tra i manager, l'ex ad Vincenzo De Bustis e l'ex presidente del cda Gianvito Giannelli, che e' stato pubblicato dal sito Fanpage.it.