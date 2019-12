CADE IL ''FORNERO'' FRANCESE

martedì 17 dicembre 2019PARIGI - L'Alto commissario per la riforma delle pensioni, Jean-Paul Delevoye, ha annunciato ieri, 16 dicembre, le dimissioni, causate da alcuni incarichi non dichiarati all'inizio della sua missione per il governo. Lo riferisce la stampa francese, sottolineando che l'uscita di scena di Delevoye arriva alla vigilia dello sciopero generale indetto dai sindacati. Nominato nel 2017 dal presidente francese Emmanuel Macron per preparare il testo della riforma e dialogare con i sindacati, Delevoye e' sospettato di conflitto di interessi per aver accumulato degli incarichi senza dichiararli all'Autorita' della trasparenza della vita pubblica (Htvp). L'Eliseo ha fatto sapere che verra' trovato un sostituto al nel piu' breve tempo possibile, anche se la notizia mette in ulteriore difficolta' il governo, che deve far front agli scioperi in corso da giorni in Francia. Il primo ministro Edouard Philippe, che ha sempre avuto rapporti complicati con Delevoye, ha elogiato il ''senso di responsabilita''' del funzionario, ricordando il ''dialogo condotto con le parti sociali e i parlamentari''. Intanto, la Francia di prepara a una nuova giornata di sciopero generale, con i sindacati che scendono in strada compatti a protestare. La mobilitazione di oggi dovra' permettere all'intersindacale di aumentare la pressione sul governo in vista dell'incontro con il premier Philippe previsto per domani, 18 dicembre. Manifestazioni e raduni sono previsti in tutta la Francia. A Parigi il corteo partira' nel primo pomeriggio da Place de la Re'publique in direzione di Place de la Nation.