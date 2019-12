PER UE A MALTA TUTTO BENE...

martedì 17 dicembre 2019Il Consiglio Europeo, che riunisce i capi di Stato e di governo dell'Ue, dovrebbe ''vergognarsi'', dato che nel vertice della scorsa settimana a Bruxelles ''i leader si sono seduti al tavolo con il primo ministro di Malta'', Joseph Muscat, il cui ex capo di gabinetto Keith Schembri avrebbe informato degli sviluppi delle indagini l'imprenditore Yorgen Fenech, sospettato di essere il mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, ''rifiutando persino di discutere quello che è successo''. E' il 'j'accuse' lanciato dall'eurodeputata olandese Sophie in't Veld, dei Democraten 66 (gruppo Renew Europe, liberali), nella plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. ''Non siamo qui solo per condannare un omicidio - aggiunge la in't Veld, durante la plenaria a Strasburgo - ma anche per discutere della risposta delle istituzioni dell'Ue. E in questo contesto constato che ancora una volta il Consiglio è assente''. ''E' significativo - continua - che non si assumano la responsabilità per niente di tutto questo. Abbiamo visitato Malta due settimane fa e quello che abbiamo visto non ci ha rassicurati, ma ha rafforzato le nostre preoccupazioni. Sono anche molto preoccupata per la mancanza del senso di urgenza che avverto in particolare nel Consiglio e, in misura minore, nella Commissione''.