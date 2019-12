NATALE 2019: -4,4% REGALI

martedì 17 dicembre 2019L'incertezza frena le feste. Gli italiani arrivano al Natale 2019 con qualche pensiero in piu', preoccupati dalle prospettive della politica e dell'economia, ma anche da quelle del fisco. Preoccupazioni che si riflettono sulla spesa: un italiano su tre taglia quella per i regali, ed il budget medio si restringe a 272 euro a persona (-4,4%). Ma il Natale continua a passare per negozi, mercati e mercatini: li sceglie per acquistare i regali il 39% dei consumatori, piu' del web. E' quanto emerge dal tradizionale sondaggio di Natale condotto da Confesercenti con SWG sulle opinioni e sulle intenzioni d'acquisto dei consumatori italiani per le prossime festivita'. Per quanto riguarda l'opinione pubblica, il 2019 e' stato un anno negativo, anche se complessivamente non peggiore del 2018. Crolla inoltre il timore dello spread: gli italiani preoccupati per i conti pubblici passano dal 19 al 9%. Ma il miglioramento non basta a generare fiducia: per alcune famiglie il 2019 ha segnato infatti l'inizio di una fase declinante, come testimoniato dall'aumento dal 50 al 53% degli italiani che ammettono di avere qualche o molte difficolta' ad arrivare a fine mese. Su tutti incide l'incertezza sul futuro: solo il 16% scommette su un 2020 piu' stabile, il livello piu' basso degli ultimi tre anni. Rimane alta l'incertezza sulla situazione economica dell'Italia (indicata dal 42% degli intervistati) e sulle prospettive per i giovani (35%). In aumento - dal 23 al 26% - anche i preoccupati dalle tasse: pesa la lunga discussione sulla manovra, ed il dibattito molto acceso - anche sui media - sugli aumenti di imposta.