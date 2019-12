POP. BARI CATASTROFE AL VIA

sabato 14 dicembre 2019''Come puo' nel giro di poche ore il presidente del Consiglio sostenere che sulla Banca popolare di Bari non ci sara' nessun intervento salvo convocare un consiglio dei ministri d'urgenza a distanza di poche ore mentre Bankitalia ordina il commissariamento dell'istituto? Un pacato ''no comment'' avrebbe evitato una farsa e sarebbe stato piu' serio anche a mercati aperti. Vorremmo capire cosa e' successo da questo pomeriggio a stasera: dal tutto bene al fallimento. Siamo nelle mani di una persona instabile o incapace che guida il governo del Paese. Conte si dimetta immediatamente: facciamo appello ai partiti di questa maggioranza per far finire al piu' presto questa disastrosa e pericolosa esperienza''. Cosi' Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti sugli sviluppi della vicenda della Banca Popolare di Bari. Il commissariamento della banca Popolare di Bari è l'anticamera del fallimento, che nel linguaggio bancario è la remissione, la messa in liquidazione. Se verrà usato il meccanismo del ''bail in'' tutti i detentori di azioni della banca perderanno tutto l'investimento, così pure tutti i detentori di obbligazioni della banca e infine tutti coloro che hanno depositi superiori a 100.000 euro. Esattamente come è avvenuto con Banca Etruria e le altre fallite durante il governo Renzi.