UE TEME LA GRAN BRETAGNA

venerdì 13 dicembre 2019La storica vittoria del conservatore Boris Johnson alle elezioni britanniche divide la classe politica francese, mentre per il presidente, Emmanuel Macron, ''e' arrivato il tempo della chiarezza'' sulla Brexit. Ad esultare sono la leader di estrema destra, Marine Le Pen e il capofila della destra sovranista, Nicolas Dupon-Aignan. ''La schiacciante vittoria di Johnson dimostra che nessuna manovra ne' intimidazione puo' avere la meglio su un popolo deciso a farsi rispettare e a riprendere in mano il proprio destino'', ha twittato la leader del Raggruppamento nazionale (Rn). ''Magnifica vittoria dei nostri amici e alleati britannici che finalmente potranno attuare la volonta' del popolo. Ancora una volta i britannici sono i campioni della vera democrazia di fronte al tradimento delle e'lite europeiste. Bravo Boris Johnson!'', si e' rallegrato Dupon-Aignan. ''Non vogliamo che il Regno Unito sia un concorrente sleale''. Così invece il presidente francese, Emmanuel Macron, parlando del Regno Unito e della Brexit dopo il vertice europeo a Bruxelles. ''Il Regno Unito resta un paese amico, alleato e un partner vicino. Se puntiamo ad un accordo commerciale ambizioso, abbiamo bisogno di un'ambiziosa convergenza delle regole''. Cosi' il presidente francese Emmanuel Macron al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. ''Merkel ha ragione quando parla di un concorrente riferendosi al Regno Unito, ma che non sia sleale - ha precisato Macron -, piu' siamo leali tra noi piu' la relazione e' integrata''. Ciò che temono Macron e la Merkel è che senza tasse e gabelle e imposizioni fiscali che obbliga la Ue agli stati membri, capitali risorse e investimenti vengano attratti dalla libera Gran Bretagna.