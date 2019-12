GERMANIA SALVA SUA BANCA

giovedì 12 dicembre 2019BRUXELLES - L'approvazione di Bruxelles del salvataggio della banca pubblica tedesca NordLB con 2,7 miliardi di euro di denaro pubblico ''mette alla prova le regole'' e ''la credibilita''' Ue, e' un ''pessimo esempio di arte di governare'', perche' ''non fara' che peggiorare le condizioni per compromessi politici tra Germania, Italia e altri Paesi dell'Unione''. E' l'accusa che lancia il Financial Times in un duro editoriale contro la decisione della Commissione europea. ''Non e' cosi' che i politici tedeschi normalmente chiedono che le cose siano fatte quando si tratta di gestire le banche malate nell'Europa meridionale'', attacca il quotidiano della City, sottolineando che la decisione di Bruxelles, guidata dalla responsabile alla concorrenza, Margrethe Vestegar, ''rafforza la comparsa di doppi standard nella zona euro''. ''Le denunce tedesche relative ai problemi bancari italiani irrisolti hanno da tempo ostacolato i progressi verso l'Unione bancaria e una piu' ampia integrazione dell'Eurozona'' ma, conclude il Ft, ''ci sono tanti scheletri nell'armadio bancario tedesco''.