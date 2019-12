L'AGGRESSIONE GIUDIZIARIA

giovedì 12 dicembre 2019''Sono indagato in mezza Italia per aver fatto il mio lavoro. Roma, Milano, Genova, Torino, Agrigento''. Lo ha detto Matteo Salvini, segretario della Lega, commentando in una intervista ad Affaritaliani.it l'indagine a suo carico per 35 voli di Stato e tutte le altre inchieste che lo coinvolgono. ''Il reato più grave è sequestro di persona, poi abuso d'ufficio, diffamazione, istigazione all'odio, violenza... Sono orgoglioso - ha affermato l'ex vicepremier - di quello che ho fatto da ministro e lo rifarò quando tornerò a fare il ministro''. ''I voli - ha proseguito Salvini - li ho usati solo e soltanto per andare a iniziative della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco o di quello che il ministro dell'Interno deve fare. Se il ministro dell'Interno, che coordina la Polizia, usa l'aereo della Polizia, mi sembra banale. Però mi piacerebbe alla fine di tutte queste vicende sapere quanto costa agli italiani ognuna di queste inchieste che finiranno nel nulla. Quelle per sequestro di persona sono state una, due e adesso ce n'è anche un'altra''. ''Vorrei sapere - ha detto ancora il leader leghista - quante ore di lavoro, quanta carta e quanti soldi saranno costate le indagini per aver bloccato gli sbarchi. A Milano c'è qualcuno che sta indagando per capire se ho diffamato Carola Rackete o se ho sequestrato dei bambini in mezzo al mare o se da capo, tra virgolette, della Polizia posso prendere l'aereo della Polizia. Mi spiace solo per il costo, con tutti i processi veri che aspettano da anni nei tribunali... Vabbé, confidiamo che facciano bene e in fretta''.