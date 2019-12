CASAPOUND SARA' CON SARDINE

giovedì 12 dicembre 2019ROMA - Prosegue il quasi il flirt di Casa Pound al movimento delle sardine. Questa mattina il presidente del movimento di destra Simone Di Stefano ha parlato ai microfoni di Radio Cusano Campus ribadendo la sua volonta' a partecipare alla manifestazione delle sardine del prossimo 14 dicembre a Roma. ''Saremo in piazza senza bandiere - ha detto - vediamo se vogliono davvero cambiare le cose''. ''Anche se - ha chiarito la sua reale posizione Di Stefano - ho i miei dubbi. Alla fine secondo me la piazza sara' una piazza di ragazzi sistemati, senza troppi problemi, non ci troveremo gente della periferia romana''. Poi Di Stefano e' tornato sul siparietto di alcuni giorni fa, quando Stephen Ogongo, referente romano delle sardine, aveva parzialmente aperto alla partecipazione di Casa Pound alla manifestazione del 14. Poi, erano stati Mattia Santori e gli altri tre leader nazionali a smentire questa ipotesi. ''Ogongo .- ha detto Di Stefano a Radio Cusano campus - dice una cosa, poi arrivano i quattro leader e lo smentiscono, ma chi sono questi quattro leader? Siamo gia' alla Casaleggio e Associati?''.