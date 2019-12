FRANCIA: SCIOPERO A OLTRANZA

giovedì 12 dicembre 2019PARIGI - Non ci sarà alcuna tregua natalizia negli scioperi dei trasporti in corso in Francia, a meno che il governo non elabori un piano di riforma delle pensioni condivisa dal sindacato. Lo ha annunciato all'emittente radiofonica Franceinfo Laurent Brun, capo del ramo ferroviario della Cgt, la principale forza sindacale scesa in campo con gli scioperi. ''Nessuna tregua per Natale a meno che il governo non si ravveda'', ha detto Brun, mentre il sindacato riformista Cfdt, che finora non aveva partecipato agli scioperi, ha affermato che è stata superata una ''linea rossa'' e ha invitato i suoi iscritti a unirsi alle proteste di massa del 17 dicembre. Ieri il premier francese Edouard Philippe ha annunciato la necessità di lavorare altri due anni per avere una pensione completa. Il nuovo sistema delle pensioni previsto dal presidente Emmanuel Macron, ha precisato il premier, si applicherà solo a quanti sono nati dal 1975 in poi.