FORZA ITALIA: NO FIRMA MES

mercoledì 11 dicembre 2019''Forza Italia chiede al presidente del Consiglio di non sottoscrivere nessuna riforma del Mes fino a quando non saranno risolte tutte le criticita' presenti in questo trattato. Occorre riaprire il negoziato sul Mes, senza una volonta' di conflitto con l'Europa, senza nessuna volonta' di uscire dall'Europa, ma con l'idea, essendo noi un Paese fondatore, di voler contribuire in maniera saggia e lungimirante al perfezionamento dell'Unione europea''. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo in Aula a Montecitorio dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in vista del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre. ''E questo significa - ha aggiunto - con riferimento all'Unione bancaria, evitare la clausola Schauble- Scholz che sarebbe perniciosa per le nostre banche. Come e' altrettanto dannoso il fatto che questo fondo di garanzia unico europeo intervenga solo in ultima istanza. Perche', in caso di un intervento, prima andrebbero a pagare i risparmiatori con piu' di 100mila euro sul conto corrente, poi pagherebbe il fondo interbancario italiano e da ultimo il fondo europeo. E allora questo e' un elemento che noi dobbiamo cambiare. Se noi diamo dei soldi al Mes e' evidente che i risparmiatori italiani devono essere salvaguardati, cosi' come il nostro Paese. Questo fondo di garanzia deve essere di prima istanza, non di ultima istanza''.