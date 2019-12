GERMANIA:GOVERNO ITALIA CADE

mercoledì 11 dicembre 2019BERLINO - A 100 giorni dall'entrata in carica, il governo formato da Movimento 5 Stelle (M5S) e Partito democratico (Pd) pare gia' avviato verso la crisi, mentre si profila un ritorno al potere del leader della Lega, Matteo Salvini, il cui partito e' la prima forza in Italia con circa il 30 per cento dei consensi. E' quanto afferma il portale di informazione tedesco ''T-online.de'', secondo cui la maggioranza e' ''irrimediabilmente divisa in una lunga serie di controversie''. I contrasti tra M5S e Pd vanno dalle imposte sulla plastica e sullo zucchero alla prescrizione, dalla legge elettorale alla modifica del Meccanismo europeo di stabilita' (Mes). Quest'ultimo tema potrebbe fare da innesco per la crisi, in parte gia' in atto con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il capo politico del M5S Luigi Di Maio, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, che ''neanche si parlano piu'''. Intanto, i Cinquestelle continuano a perdere consensi mentre non sono ancora chiare le intenzioni di Italia viva, il partito centrista fondato da Matteo Renzi dopo la sua uscita dal Pd che formalmente appoggia il governo. Per Wolfango Piccoli, analista del centro studi Teneo, l'esecutivo e' ''essenzialmente in coma e incapace di governare, ed e' artificialmente tenuto in vita da un fattore: la minaccia rappresentata dalla Lega di Matteo Salvini'' alle elezioni regionali che si terranno il 26 gennaio 2020 in Emilia-Romagna e Calabria. L'equilibrio ''piuttosto precario'' tra M5S e Pd ''potrebbe spezzarsi in qualsiasi momento'', conclude ''T-online.de''.