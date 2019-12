ECCO RISOLUZIONE CDX SUL MES

mercoledì 11 dicembre 2019Porre in sede Ue una ''formale riserva parlamentare'' sul Mes e sugli altri elementi del pacchetto economico, riferendo regolarmente e prontamente alle Camere su ogni sviluppo. E' l'impegno che chiede al Governo la risoluzione del Centrodestra. ''Con specifico riferimento alla riforma del Meccanismo europeo di stabilita''', la risoluzione impegna il Governo a ''non procedere ad alcuna formale adesione prima che le numerose criticita''' siano ''discusse e risolte''; ''in particolare a non sottoscrivere l'adesione dell'Italia'' al fondo salva Stati ''cosi' come ora proposto e segnatamente a condizionare l'adozione di ogni decisione vincolante in merito alla sua revisione all'esclusione di ogni riferimento, esplicito o implicito, alla possibilita' concreta di imporre la ristrutturazione del debito pubblico di uno Stato qualora ricorra all'assistenza del Mes ovvero qualora vi ricorrano istituti di credito di quello Stato''. Con la risoluzione si chiede anche di ''rivedere la normativa relativa al Fiscal Compact, Six Pack e Two Pack, tutti provvedimenti nati negli anni della crisi, superando l'approccio rigido e parametrico da essi previsto e valorizzando maggiormente gli elementi legati alla crescita delle economie degli Stati membri. In questa prospettiva, sarebbe auspicabile un coinvolgimento dell'Italia, con un ruolo da protagonista, nella 'Conferenza sul futuro dell'Ue' in corso di organizzazione per riflettere non solo del completamento degli strumenti attualmente a disposizione ma anche dell'opportunita' di prevedere un apposito Fondo per lo sviluppo economico dell'Europa''.