FONTANA: 1 MLD PER OLIMPIADI

mercoledì 11 dicembre 2019Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha accolto con entusiasmo l'approvazione in commissione bilancio del Senato di un emendamento presentato dalla Lega che assegna circa un miliardo di euro per la realizzazione delle opere connesse alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. ''Direi un buon messaggio, ora dobbiamo farle partire queste opere - ha commentato -. Ieri sollecitavo che il governo desse via libera e desse l'incarico ad Anas e Rfi per partire con le opere che gia' ieri erano finanziate. Quello dell'emendamento e' sicuramente un bel messaggio perche' potranno essere finanziate anche altre opere assolutamente funzionali per le Olimpiadi ma importanti in ogni caso per il territorio''. ''Mi fa piacere che il ministro Spadafora abbia detto che sta lavorando alla Legge olimpica e che a breve la depositera' - ha aggiunto -. Se non viene allegata alla Finanziaria temo che entro l'anno non si riesca ad arrivare. L'importante e' che arrivi il piu' presto possibile. Pero' il ministro ha sempre mantenuto la parola data, quindi sono convinto che arrivera' presto''.