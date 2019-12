FRANCIA FERMA DA 7 GIORNI

mercoledì 11 dicembre 2019PARIGI - Mentre la Francia e' alle prese con il settimo giorno di scioperi contro la riforma delle pensioni, il primo ministro Edouard Philippe svela oggi i dettagli del suo piano per tentare di calmare la protesta, che sta sconvolgendo la vita di milioni di francesi. Con treni e metro per lo piu' fermi, nella regione parigina si contavano questa mattina strade intasate da 420 chilometri di code e rallentamenti. Scuole ed asili funzionano solo parzialmente e anche nelle raffinerie gli addetti hanno incrociato le braccia. Il premier parlera' alle 12 davanti al Consiglio economico, sociale e ambientale e ha promesso che presentera' 'l'architettura' della riforma che si propone di fondere gli attuali 42 regimi previdenziali in funzione in Francia (che in alcuni casi prevedono condizioni molti piu' favorevoli della media, come ad esempio per i ferrovieri) in un unico sistema universale a punti. I toni dei sindacati restano bellicosi: ieri Cgt, Fo, Fsu e Solidaires hanno proposto azioni locali giovedi' e sabato, seguite da una mobilitazione nazionale martedi' 17 dicembre. Un contesto che rende il discorso di Philippe ancora piu' atteso, anche se il premier non si fa illusioni sulla reazione al suo intervento. 'Non e' perche' faccio un discorso che finiranno le manifestazioni. Non ci sono annunci magici', ha detto ieri il primo ministro in occasione di una riunione con i deputati del movimento Lrem, creato da Emmanuel Macron.