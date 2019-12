BORGHI SBUGIARDA GUALTIERI

mercoledì 11 dicembre 2019''Il nostro ministro dell'Economia Gultieri si è vantato di avere ottenuto la possibilità di aggregare i titoli attraverso una rimodulazione delle clausole di azione collettiva (Cacs), ovvero di inserire nel nuovo regime di 'single limbs' dei sotto-insiemi per tutelare ogni tipo di detentore di titoli di Stato in caso di voto per decidere un'eventuale ristrutturazione del debito. Ma tutto questo c'è già scritto nel sito del Mes in una specifica Faq, insomma Gualtieri non ha ottenuto nulla rispetto a quello che già era previsto''. È quanto spiega a FinanciaLounge.com, sito di informazione finanziaria, Claudio Borghi, presidente della Commissione Bilancio della Camera che ha denunciato come il sito del Mes ''prima toglie la pagina dove dice che le Cacs servono per la ristrutturazione del debito, poi la rimette per smentire le balle di Gualtieri che faceva passare la possibilità di subaggregazione come una sua grande conquista''. ''Di fatto - spiega Borghi - non cambia nulla. La cosa incredibile è che il M5s ci stava cascando, stavano scrivendo la risoluzione facendo passare la cosa come un grande risultato di Gualtieri e ci è cascata pure tutta la nostra brillante stampa''. ''Sono convinto che se nel 2012 - prosegue Borghi a Financialounge.com - qualcuno avesse chiesto: siete d'accordo a prestare 60 miliardi di euro, senza un preciso limite di restituzione, per salvare la Grecia, la Spagna e il Portogallo, il Mes non sarebbe mai passato. E anche questa volta, checché ne dica il signor Conte si è avuta prontezza di come stesse cambiando il Mes solo il 12 giugno perché il Parlamento è stato considerato fino ad ora come un fastidioso orpello, insomma siamo chiamati solo a ratificare''