DI MAIO AFFONDA GUALTIERI

mercoledì 11 dicembre 2019''Noi avevamo chiesto tre cose importanti''. Cosi' il leader politico di M5S, Luigi Di Maio, interpellato dai cronisti sull'accordo raggiunto nella maggioranza sulla risoluzione sul Mes. Il primo e' una ''logica di pacchetto, finche' non avremo il quadro chiaro della situazione non si firma e non si approva niente. La logica di pacchetto e' dentro questa risoluzione di maggioranza che voteremo oggi in Parlamento. La seconda cosa importante che avevamo chiesto e' che prima dei prossimi passaggi che ci saranno sul Mes a gennaio o a febbraio si ritorni in Parlamento e venga coinvolto pienamente il Parlamento. E anche questo e' dentro la risoluzione. Terzo ci sono dei dettagli tecnici sia all'interno dell'Unione bancaria, dell'Edis che ci preoccupano e quindi abbiamo messo delle clausole importanti che riguardano i tecnicismi di questi due importanti accordi che non vadano a vantaggio di altri Paesi. Io ho detto chiaramente e lo continuo a ripetere che l'Italia deve essere sicura al 200% e come ministro degli Esteri mi accertero' di questo prima di qualsiasi firma''. Questa posizione di Di Maio è in netto contrasto rispetto quanto invece ha dichiarato il ministro dell'Economia Gualtieri, che aveva detto che il Mes è stato già ''discusso'' e la firma dell'Italia sarà a gennaio.