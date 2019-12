GOVERNO MERKEL CADE A BREVE?

martedì 10 dicembre 2019BERLINO - Eletti copresidenti del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) il 6 dicembre scorso, Norbert Walter-Borjans e Saskia Esken non hanno ricevuto ''alcun regalo di benvenuto'' dagli alleati nella Grande coalizione, Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu). In questo modo, il quotidiano ''Handelsblatt'' commenta la riunione della dirigenza della Cdu che si e' tenuta nella giornata di ieri, 9 dicembre, a Berlino, guidata dalla presidente del partito, il ministro della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer. All'ordine del giorno vi era formulare la risposta da dare alla richiesta di Esken e Walter-Borjans di rinegoziare l'azione di governo con gli alleati democristiani. In particolare, la SpD chiede il ripristino della riscossione dell'imposta patrimoniale, il superamento ''in prospettiva'' dell'obbligo di bilancio in pareggio nella sua forma attuale, l'aumento del salario minimo da 9,19 a 12 euro all'ora e miglioramenti al pacchetto da 54 miliardi di euro per la protezione del clima, approvato il 20 settembre scorso dal governo federale. Per ''Handelsblatt'', le richieste di Esken e Walter-Borjans , esponenti della sinistra socialdemocratica e severi critici dell'intesa con i democristiani, costituiscono un'autentica minaccia: ''se Cdu e Csu non incontreranno la SpD, la Grande coalizione finira'''. La risposta della Cdu e' stata, quindi, ''amichevole nei toni, ma ferma nei contenuti''. Di fatto, le nuove richieste sono state tutte respinte.