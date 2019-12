PER 63% ITALIANI UE NEGATIVA

martedì 10 dicembre 2019L'Italia è la nazione piu' euroscettica dell'Unione Europea, con appena il 37% della popolazione che ritiene che l'appartenenza all'Ue sia una cosa positiva per il paese, contro 63% che pensa sia comunque negativa e per un 17% di costoro molto negativa. Lo rivela un sondaggio Eurobarometro pubblicato oggi dal Parlamento europeo. Complessivamente nei 28 Stati membri il 59% degli intervistati ritiene che l'appartenenza all'Ue sia positiva per il loro paese. I piu' entusiasti sono gli irlandesi e i lussemburghesi (81%) seguiti dagli olandesi (79%), mentre in fondo alla classifica ci sono Regno Unito (42% contro il 58% che ha un'opinione negativa) e Repubblica ceca e Italia (37% di opinione positiva e la stragrande maggioranza dei cittadini di opinione negativa). Il 48% degli italiani, inoltre, si dice insoddisfatto di come funziona la democrazia nell'Ue, contro il 44% di soddisfatti. Per il 37% degli italiani la principale priorita' dell'Ue dovrebbe essere la lotta alla disoccupazione giovanile e all'impegno per raggiungere la piena occupazione. Nella classifica che riguarda l'Italia delle priorita' da affrontare, al secondo posto c'è la necessita' di sviluppare una politica comune di immigrazione e integrazione.