PROPOSTE FDI SU TASSE

martedì 10 dicembre 2019Giorgia Meloni: ''Sono ovviamente d'accordo che l'evasione sia una piaga che vada assolutamente combattuta, però dobbiamo capire dove sta. L'idea che ho è che si continui a parlare di evasione come se il problema dell'evasione fossero davvero i commercianti e non si capisce che noi abbiamo uno Stato che fa il forte con i deboli e il debole con i forti e l'evasione miliardaria, la grande evasione, decide di non guardarla proprio. Fratelli d'Italia ha fatto due emendamenti sul tema della grande evasione: uno è stato sicuramente bocciato, l'altro vedremo che fine farà. Uno è sui colossi del web, noi abbiamo delle grandi società del web che in Italia guadagnano miliardi di euro e che complessivamente, tutti insieme, lo scorso anno hanno versato in Italia 204 milioni di euro, che è quello che pagherebbe una media azienda. Noi abbiamo presentato un emendamento per tassare le società del web col principio dell'imposta di bollo, cioè tassando sulla base del numero degli accessi. Vediamo cosa accade al Governo. Abbiamo centinaia, migliaia di extracomunitari, cinesi, che aprono e chiudono centinaia di imprese senza mai versare un euro allo Stato perché per loro è molto più facile scomparire. Aprono un'impresa, la chiudono prima che lo Stato cominci a fare controlli, ne aprono un'altra e lo Stato, visto che non trova loro, se la va prendere con l'imprenditore italiani e gli chiede i soldi anche di quello che non ha pagato. Abbiamo fatto un emendamentino, sul modello che funziona nelle altre nazioni, per cui il caro extracomunitario, se vuole aprire un' azienda in Italia deve dare trentamila euro a titolo cauzionale piano piano lo Stato scaricherà dal dovuto. Il governo l'ha bocciato''