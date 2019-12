GIORGIA MELONI AFFETTA PD-M5

martedì 10 dicembre 2019''Abbiamo una maggioranza che non è d'accordo su niente, litiga su tutto, ha votato la manovra e sono usciti dal Consiglio dei ministri dicendo che non c'entravano niente, Pd ha presentato il doppio dei nostri emendamenti. Oggi governare non è una cosa facile, servono visione, gioco di squadra, credibilità, coraggio, un'idea molto chiara di Italia. Sono rimasta scioccata dalle parole del ministro Fioramonti dei Cinque Stelle che ha detto che il Movimento non ha un'idea di paese. Se non ce l'hai non dovresti candidarti a governarlo, il punto uno della politica è avere un'idea di paese''. Lo ha detto Giorgia Meloni a Rtl102.5. ''Ci sono -ha avvertito- due spinte contrapposte che si muovono, da una parte una maggioranza che disperatamente vorrebbe arrivare più avanti possibile perché ha paura di misurarsi con il consenso degli italiani, dall'altra parte, però, questa paura di misurarsi con il consenso, questa consapevolezza di non avere abbastanza voti, porta i singoli attori a doversi per forza distinguere dal resto della compagine.