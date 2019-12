JOHNSON: 5G SENZA HUAWEI

giovedì 5 dicembre 2019LONDRA - Il primo ministro britannico, Boris Johnson, si è trovato d'accordo con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ed ora appare deciso a bandire l'azienda di telecomunicazioni cinese Huawei dal partecipare alla costruzione nel Regno Unito della rete 5G. Come riferisce la stampa britannica, Johnson si e' espresso per la prima volta con chiarezza sulla questione a margine della riunione dei capi di Stato e di governo della Nato tenuta a Londra il 3 e 4 dicembre scorso. Al termine di un incontro bilaterale con Trump nella giornata di ieri, Johnson ha dichiarato che la decisione sul 5G dipende essenzialmente dal danno che un ''si'' a Heawei potrebbe comportare alla cooperazione tra servizi segreti occidentali. Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda formano la ''Alleanza dei cinque occhi'', in cui le loro agenzie di intelligence di lavorare fianco a fianco condividendo pienamente tutte le informazioni, anche quelle piu' sensibili. Trump ha piu' volte minacciato di ridurre o addirittura porre fine a questa collaborazione con i paesi che consentiranno l'accesso alle loro reti telefoniche di Huawei, accusata dalla Casa Bianca di essere al servizio dei servizi segreti della Cina. Di conseguenza, Australia e Nuova Zelanda hanno gia' escluso Huawei dal loro 5G, mentre Canada e Regno Unito devono ancora prendere una decisione definitiva. ma ora, è evidente che la Gran Bretagna sia pronta a prenderla, bandendo Huawei dal 5G nel Regno Unito.