CORBYN IMPALLINATO DAI SUOI

giovedì 5 dicembre 2019LONDRA - A una settimana dalle elezioni anticipate che si terranno nel Regno Unito il 12 dicembre prossimo, il Partito laburista di Jeremy Corbyn ha dovuto incassare un duro colpo. Il periodico ''New Statesman'', considerata una sorta di ''bibbia ideologica'' per ogni militante laburista, ha sonoramente bocciato Corbyn definendolo ''inadatto a diventare primo ministro''. In ''New Statesman'' non solo ha esplicitamente rifiutato di appoggiare Corbyn, ma ha invitato a non votare per il Labour. Questa dura presa di posizione non e' dovuta al radicale programma elettorale presentato dal Labour, che anzi il ''New Statesman'' giudica ''ambizioso'' e capace di sfidare il ''pensiero unico'' del capitalismo dominante. Si tratta invece di un giudizio negativo sulla personalita' di Corbyn, accusato di non essere un vero leader a causa del suo rifiuto di decidere in merito all'antisemitismo che serpeggia nelle file del Labour e addirittura sulla Brexit. Peraltro, il ''New Statesman'' non se la prende solo con Corbyn, attacca anche il primo ministro conservatore Boris Johnson, definendolo un ''venditore di tappeti'', e critica pure la leader del Partito liberal-democratico, Jo Swinson, per la sua mancanza di visione all'altezza dei tempi. Gli elettori britannici non si meritano questi leader, scrive il ''New Statesman, ed e' disperante essere costretti a scegliere tra uno di loro.