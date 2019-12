SONDAGGIO:LEGA 32,5%CDX49,5%

giovedì 5 dicembre 2019MILANO - Secondo un sondaggio EMG Acqua presentato oggi ad Agora', se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito con il 32,5%, seguito dal Pd al 19,5% e dal M5S al 16,3%. Poi Fratelli D'Italia al 10,1%, Forza Italia al 6,9%. Italia Viva e' al 5,3%, La Sinistra 1,8%, Azione(Calenda) al 1,8%, Piu' Europa al 1,6%, Europa Verde al 1,2% e Cambiamo! (Toti) al 0,9%. Autore: EMG Acqua Committente/Acquirente: RAI PER AGORA' Criteri seguiti per la formazione del campione: Campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per sesso, eta', regione, classe d'ampiezza demografica dei comuni Metodo di raccolta delle informazioni: Rilevazione telematica su panel Numero delle persone interpellate, universo di riferimento, intervallo fiduciario: Universo: popolazione italiana maggiorenne.