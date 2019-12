NATO RIFIUTA CONTE SU LIBIA

mercoledì 4 dicembre 2019''Solo un Governo di incapaci, con ministri palesemente ritenuti inadeguati e inaffidabili anche all'estero, poteva accettare e subire che l'Italia non sedesse ad un vertice sulla Libia, nostra problematica dirimpettaia. Invece ''grazie'' al premier Conte e al ministro Di Maio, evidentemente troppo impegnato a zerbinarsi sul fronte cinese, non solo l'Italia non ha partecipato al meeting sulla Libia tenutosi a margine del summit NATO, ma si è addirittura fatta scalzare dalla Turchia, Stato con una agenda e interessi opposti ai nostri. Incredibile che l'Italia, per storia, posizione geografica, investimenti e impegno militare (vedi gli uomini impegnati a Misurata) sia stata emarginata dal tavolo. Ma forse non è incredibile: semplicemente nel mondo, a partire da Washington, si sono resi conto della pochezza di Giuseppi e di Giggino...'' Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e componente della commissione Esteri.