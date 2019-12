BCE SI ACCORGE DEI DERIVATI

mercoledì 4 dicembre 2019Dopo lo scoppio della crisi finanziaria ''si e' posta maggiore attenzione ai rischi di credito, che sono rischi banca commerciale'' perche' la crisi ha fatto esplodere il problema dei crediti deteriorati. Ma oggi la Bce sta spostando la sua ''attenzione'' su altri rischi, tra cui i derivati presenti nei bilanci di molte banche europee. E' quanto ha spiegato il direttore generale di Bankitalia e membro del comitato esecutivo della Bce, Fabio Panetta, nel corso di un dibattito al Consiglio nazionale della Fabi. L'attenzione sugli npl, ha sottolineato, ''e' diventata eccessiva e ora siamo pero' in una fase successiva, abbiamo svoltato l'angolo e gli npl stanno diminuendo''. Allo stesso tempo ''si e' preso atto dell'esistenza di altri rischi'' come ''i rischi di mercato'', legati anche ai ''titoli di livello due e tre che sono derivati e hanno rischi connaturati alla loro stessa natura'', o i ''altri rischi come il riciclaggio, che possono far liquefare una banca in pochi giorni'' o ancora quelli ''operativi''. ''La Bce sta prestando piu' attenzione a questi rischi'', ha concluso Panetta, perche' si ha la ''consapevolezza della molteplicita' dei rischi, alcuni dei quali si sono affrontati ma ce ne sono altri ben piu' rilevanti''