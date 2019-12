DI MAIO: NON FIRMO IL MES

mercoledì 4 dicembre 2019''Sul Mes siamo molto determinati. Per noi bisogna rinviare: cosi' com'e' non va bene, perche' espone l'Italia e gli italiani a dei rischi troppo alti. Se investo i miei soldi per il futuro poi non posso avere qualcuno che me li rida' solo in cambio Di manovre lacrime e sangue. Questo a casa mia si chiama ricatto e non siamo d'accordo''. Lo scrive su facebook il ministro degli esteri e capo politico M5s Luigi Di Maio. ''Il Movimento 5 Stelle e' la prima forza politica in parlamento ed e' giusto che dica la sua. Abbiamo girato in lungo e in largo l'Italia in questi anni e abbiamo incontrato milioni Di italiani in ginocchio a causa Di trattati firmati con superficialita' o dolo da Ministri che potevano ascoltare Di piu'. In qualita' Di Ministro degli Esteri dovrei firmare il Mes o delegare questa firma ad un rappresentante del corpo diplomatico. Questa firma ci impegnera' per i prossimi 50 anni. Finche' non avremo la certezza al 200% che l'Italia sara' al sicuro, non apporro' nessuna firma'', avverte Di Maio.