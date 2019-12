SU MES CONTE SARA' STANATO

martedì 3 dicembre 2019Sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilita' la posizione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dovra' essere chiara la settimana prossima. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della conferenza stampa al Parlamento europeo, rispondendo ad alcune domande dei giornalisti. ''Noi siamo sempre intervenuti e questo penso che neanche il presidente Conte possa smentirlo o il ministro Tria possa smentirlo, per dire di no a questa trattativa e alla chiusura di questa trattativa in momenti ufficiali e privati'', ha detto. ''Poi i momenti privati e politici me li tengo per me, i momenti ufficiali sono tradotti in atti parlamentari sia in commissione che in aula. Ci e' sempre stato detto che non c'era nulla di definito, ma c'erano solo delle interlocuzioni e poi scopriamo che da Bruxelles qualcuno ci dice che il pacchetto e' chiuso. Quindi o qualcuno non capiva cosa stava facendo o qualcuno ci diceva una cosa a Roma e ne faceva un'altra Bruxelles'', ha aggiunto. ''Comunque, adesso siamo arrivati al nocciolo. Ci sara' un voto in aula settimana prossima. Noi siamo in tutte le piazze italiane nel weekend a spiegare, ad ascoltare, a raccogliere firme e quindi la posizione di Conte dovra' essere chiara la settimana prossima'', ha proseguito. Domani di terra' l'Eurogruppo e secondo Salvini la linea italiana deve essere quella del veto. ''Su questo si' (sulla riforma del Mes). Cosi' come sul bilancio per i prossimi anni: per l'Italia sarebbe una perdita di miliardi di euro a danno delle nostre imprese e quindi bisogna partire determinati. Cosi' come sul tema immigrazione bisogna partire determinati''.