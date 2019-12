UNICREDIT 6000 LICENZIAMENTI

martedì 3 dicembre 2019UniCredit si prepara a ridurre il personale in Italia licenziando circa 5.500-6.000 dipendenti, vale a dire poco meno del 15% dei 38mila totali, e a ridurre la rete nel nostro paese di 450 filiali. Lo indicano fonti sindacali dopo che il gruppo ha annunciato, nell'ambito del nuovo piano industriale al 2023, l'uscita di 8mila dipendenti in Europa occidentale (area che per il gruppo include, oltre all'Italia, anche Germania e Austria) e la chiusura di 500 sportelli. ''Crediamo che in realta' gli unici veri esuberi della banca siano il Ceo Jean Pierre Mustier e il management che ha ideato un progetto senza visione industriale e di prosperita' e sradica la banca dal tessuto sociale e territoriale in cui opera, con la promessa di enormi dividendi per gli azionisti da conseguire grazie a forti penalizzazioni per le lavoratrici e i lavoratori, chiusure di 500 filiali e pesanti ricadute occupazionali''. Lo sottolinea il segretario generale della Uilca, Massimo Masi ''Siamo pronti a qualsiasi iniziativa di opposizione a questo Piano del Gruppo Unicredit - ribadisce Masi - e non permetteremo che inquini il confronto con Abi per il rinnovo del Contratto Nazionale dei bancari, nel quale come Uilca proponiamo una visione di settore del credito al servizio dello sviluppo economico, di famiglie e imprese, del tutto contraria alle logiche proposte nuovamente dal Ceo Mustier''. ''Come per l'Ilva e i casi di crisi aziendali - conclude Masi -, chiediamo una forte presa di posizione da parte del Governo''.