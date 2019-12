MES SOLO PER BANCHE TEDESCHE

martedì 3 dicembre 2019''Il Mes coinvolge una cifra di 124 miliardi di euro dei cittadini italiani, con delle regole di distribuzione e di prestito a decenni che in questo momento andrebbero ad avvantaggiare le banche tedesche''. Cosi' il leader della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Anch'io su Rai Radio Uno. Rispondendo ai sovranisti tedeschi, che sostengono l'esatto contrario, e cioe' che i soldi servirebbero per pagare i paesi con i conti pubblici in dissesto come l'Italia e la Grecia, Salvini ha osservato: ''Nel Mes, cosi' come e' riformato, c'e' scritto che i 124 miliardi di euro possono andare automaticamente a chi ha bilanci a posto, chi non li ha deve fare percorso molto piu' complicato. Secondo voi tra italiani e tedeschi chi ha i bilanci a posto''? Il segretario della Lega ha poi ricordato che ''su 100 euro mandati in Grecia, 90 sono finiti alle banche tedesche e francesi che avevano investito in Grecia. Ora perche' un risparmiatore italiano deve essere coinvolto nel salvataggio delle banche tedesche, quando le banche italiane in difficolta' sono state salvate con tagli e sacrifici dei risparmiatori italiani?''.