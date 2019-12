MES, LEGA IN PIAZZA

martedì 3 dicembre 2019''Io non porto rancore, lavoro perche' gli italiani mi pagano lo stipendio ed e' evidente a tutti che qualcuno al Governo sta dicendo la verita' e qualcun altro sta dicendo una bugia. Stiamo parlando di un trattato che coinvolge 124 miliardi di euro degli italiani con delle regole di distribuzione e di prestito a decenni che in questo momento andrebbero ad avvantaggiare il sistema economico e bancario tedesco. Nessuno mi ha mai fatto vedere il testo delle modifiche di questo trattato. Io non ho mai letto il testo ed e' grazie a noi che ne stiamo parlando altrimenti Conte e Gualtieri non sarebbero mai venuti in aula. Il Parlamento deve poter intervenire su quel testo. Noi sabato e domenica saremo in mille piazze italiane per distribuire informazioni e raccogliere firme per fermare quello che per noi e' un rischio per la nostra economia''. Cosi' Matteo Salvini poco fa su Rai Radio1 a Radio anch'io.