HANDELSBLATT: RDC FALLITO

lunedì 2 dicembre 2019Per il quotidiano ''Handelsblatt'', quella del reddito di cittadinanza e' ''la storia di un fallimento'', come dimostrano diversi casi di frode e il fatto che la misura, introdotta dal governo formato da Movimento 5 Stelle (M5S) e Lega, non costituisca ''alcun incentivo a trovare un'occupazione''. Secondo l'economista Giovanna Labartino del Centro studi di Confindustria, il reddito di cittadinanza e' ''piu' un problema che una soluzione, perche' il generoso trasferimento non rappresenta alcun incentivo alla ricerca di un'occupazione'' e ''favorisce il lavoro nero''. A suffragare la propria tesi, Labartino fa ''un semplice calcolo, ipotizzando un single che riceva i 780 euro netti del reddito di cittadinanza a Napoli''. Se il soggetto accettasse un'offerta di lavoro da 300 euro, tale somma verrebbe dedotta dal sussidio, che ammonterebbe quindi a 480 euro. ''Perche' dovrebbe lavorare, soprattutto in una citta' dove il lavoro scarseggia?'', si chiede ''Handelsblatt''. Nettamente critici anche gli imprenditori. ''A causa del reddito di cittadinanza dei Cinquestelle, non trovo piu' lavoratori'', ha dichiarato Bachisio Ledda, fondatore e presidente di Mail Express Group. Ledda ha aggiunto che un suo dipendente guadagna circa 700 euro al mese. Pertanto, ''con i soldi dello Stato, potrebbe preferire rimanere a casa e fare un po' di nero''. Secondo Confindustria, poi, il reddito di cittadinanza e' troppo elevato rispetto ai salari percepiti da quanti hanno meno di 30 anni in Italia meridionale, dove il tasso di disoccupazione e' tra i piu' alti in Europa. Secondo le stime di Confindustria, il salario medio nella regione e' di 740 euro al mese, ossia appena 40 euro in meno rispetto al sussidio''.