CHI SI PIGLIA I TAGLIAGOLE?

lunedì 2 dicembre 2019Gli Stati Uniti e i loro alleati europei sono ancora distanti dal trovare una soluzione condivisa in merito ai circa 2.000 tagliagole stranieri dello Stato islamico (Is) detenuti in Siria. Come ricorda il quotidiano ''Washington Post'', il presidente Donald Trump ha chiesto ai paesi dell'Ue di rimpatriare e processare i propri cittadini che hanno lasciato i loro paesi per unirsi allo Stato islamico. La Francia e altre nazioni in Europa hanno proposto invece che gli affiliati stranieri dell'Isis in Iraq e in Siria vengano processati in Iraq in base a un accordo che vedrebbe le Nazioni Unite supervisionerebbero le prove, escludendo la pena capitale e con un contributo ai costi da parte della comunita' internazionale. Il problema - scrive la ''Wsj'' - ha acquisito maggiore urgenza ad ottobre, quando le forze turche hanno invaso il nord della Siria, con la conseguente fuga di numerosi combattenti detenuti dai curdi siriani. A questo quadro si somma il frangente di estrema instabilità politica che sta attraversando l'Iraq, dopo che il primo ministro, Adel Abdul Mahdi, ha annunciato le dimissioni. La gestione dei detenuti dello Stato islamico dovrebbe essere sollevata nuovamente dagli Stati Uniti nel corso del vertice di questa settimana dei leader della Nato a Londra. Sono piu' di 10.000 i combattenti dello Stato Islamico attualmente detenuti nei centri di detenzione nel nord-est della Siria, sotto custodia dalle Forze democratiche siriane (Sdf), formazione ombrello che raccoglie le milizie curdo-arabe, secondo il Pentagono. Circa 8.000 di questi sono iracheni e siriani e il resto proviene da oltre 60 paesi.