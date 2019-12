SPAGNA: SANCHEZ SENZA QUORUM

lunedì 2 dicembre 2019MADRID - Podemos ha messo da parte le sue misure economiche piu' ambiziose per facilitare il decollo in Spagna della futura coalizione progressiva. Secondo quanto scrive il quotidiano ''El Pais'', il Psoe e Podemos hanno chiuso un programma economico realizzato per gestire le preoccupazioni registrate in Borsa e dagli investitori nel mezzo di un rallentamento economico. La coalizione sarebbe dunque pronta, con la squadra dei ministri che non verra' rilasciata fino a quando l'investitura di Pedro Sanchez non diventera' concreta. Sebbene non vi siano stati veti, Pedro Sanchez ha ''vinto'' in campo economico, che dipendera' esclusivamente dal Psoe, inquadrato sotto il potere del vice presidente economico, Nadia Calvino. Intanto pero', secondo un sondaggio Abc/Gad3, emerge che la maggioranza degli elettori spagnoli preferirebbe tornare al voto piuttosto che lasciare la Spagna nelle mani degli indipendenti in un possibile accordo con il Psoe. E' la prima indagine condotta dopo le elezioni generali del 10 novembre. Il Partito socialista, dopo aver siglato l'accordo con Podemos, ha infatti accettato di sedersi e negoziare con la Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) al fine di ottenere il sostegno dei suoi 13 deputati all'investitura di Pedro Sanchez, senza questi 13 voti il governo Sanchez non avrebbe la maggioranza necessaria. Il tavolo delle trattative e' concordato da Adriana Lastra e Gabriel Rufia'n e sono gia' avvenuti i primi gesti di distensione, come l'insistenza del Partito dei socialisti di Catalogna (Psc) nell'affermare che la Catalogna e' una nazione e la Spagna e' ''plurinazionale''.