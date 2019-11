FASSINA (LEU) MES PERICOLOSO

giovedì 28 novembre 2019''Sul Mes sarebbe utile innanzitutto stare al merito, sebbene sia evidente anche la necessita' di salvaguardare il ruolo del Parlamento che, a differenza di quanto avvenuto con il bail-in, non arriva in ritardo ma per tempo con le risoluzioni del 19 Giugno scorso. La revisione del trattato determina un oggettivo peggioramento delle prospettive del debito italiano, tanto piu' in un contesto di inversione del segno della politica monetaria e di restrizione delle possibilita' delle banche di acquistare titoli di debito sovrano, come previsto per il completamento della Banking Union. Il governo eviti forzature. Il Mes non e' nel programma della maggioranza''. Lo afferma il deputato di LeU Stefano Fassina. ''Il merito e la necessita' di salvaguardare il ruolo del Parlamento, prosegue Fassina, indicano di non sottoscrivere il testo e promuovere nelle opportune sedi parlamentari gli approfondimenti necessari. E' autolesionistico continuare a drammatizzare sul piano finanziario e politico le conseguenza della mancata firma al prossimo vertice europeo. In assenza del Mes revisionato, continua a vigere il Mes utilizzato, come noto, per intervenire su tante banche e sulla Grecia'', conclude Fassina.