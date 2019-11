LEGGE USA: HONG KONG LIBERA!

giovedì 28 novembre 2019Dopo quasi sei mesi di proteste antigovernative a Hong Kong, gli Stati Uniti hanno approvato la legge sui diritti umani e la democrazia nell'ex colonia britannica, contro cui Pechino ha gia' promesso contromisure. La legge, firmata dal presidente, Donald Trump, prevede la revisione annua dello status speciale conferito a Hong Kong da una legge del 1992 (lo Hong Kong Policy Act), e spiana la strada a sanzioni per chiunque sia accusato di violazioni delle liberta' e dei diritti umani di cui gode la citta' in base alla Legge Fondamentale (Basic Law) in vigore dal ritorno alla Cina dell'ex colonia britannica, nel 1997. Obiettivo: mantenimento di un grado sufficiente di autonomia di Hong Kong da Pechino. Lo Hong Kong Human Rights and Democracy Act firmato da Trump punta a ''riaffermare i principi'' dello Hong Kong Policy Act del 1992, e ''l'alto grado di autonomia e le liberta' e i diritti fondamentali'' di Hong Kong, sottolineando che la Regione Amministrativa Speciale cinese ''deve rimanere sufficientemente autonoma dalla Repubblica Popolare Cinese per giustificare il trattamento in base a una legge particolare degli Stati Uniti''. La legge punta a ''sostenere le aspirazioni democratiche delle persone di Hong Kong'', e cita ''l'obiettivo ultimo di selezione del Capo Esecutivo'', la massima carica politica di Hong Kong, ''e di tutti i membri del Consiglio Legislativo'', il Parlamento locale, ''attraverso il suffragio universale, come articolato nella Basic Law''.