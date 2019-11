MACRON: LA NATO E' MORTA

giovedì 28 novembre 2019Il presidente francese Emmanuel Macron si è ''assunto totalmente la responsabilità di aver spazzato via le ambiguità'' con le sue controverse dichiarazioni sulla ''morte cerebrale della Nato''. Al termine di un colloquio con il Segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg, Macron ha inoltre deplorato ''la disconnessione clamorosa e inaccettabile'' delle discussioni in corso da due anni in seno alla Nato sull'ammontare del contributo finanziario statunitense. Secondo quanto riportato dalla stampa statunitense le dichiarazioni di Macron sulla Nato avrebbero portato ad un diverbio con la Cancelliera tedesca Angela Merkel, smentita dal governo di Berlino, che ha tuttavia ammesso l'esistenza di ''approcci politici spesso differenti della Germania e della Francia per far fronte ai problemi e alle sfide, e al fatto che sono sempre alla ricerca di soluzioni''. Secondo il Nyt Merkel aveva comunicato a Macron senza mezzi termini la propria irritazione per le dichiarazioni del presidente francese riguardo alla ''morte cerebrale'' della Nato: ''Capisco il desiderio di una politica di rottura, ma io A questa frase Macron avrebbe ribattuto a sua volta: ''Non posso fare finta di nulla''. La polemica riguardava in particolare l'inazione della Nato in seguito all'offensiva turca nel nord della Siria, senza alcuna concertazione con gli altri alleati. Per quando riguarda l'Alleanza Atlantica Merkel aveva già preso pubblicamente le distanze dalle affermazioni del Presidente francese, definite all'inizio di novembre ''un giudizio intempestivo'' con ''dei termini radicali'' che Berlino non condivide. devono ogni volta raccogliere i cocci'', avrebbe concluso la Cancelliera.