ECCO LA PROVA:M5S CONTRO MES

giovedì 28 novembre 2019Probabile veto italiano alla riforma del Meccanismo Europeo di Stabilita'. Lo annuncia il M5s sul blog dove si ricorda: ''Nel vertice euro che seguira' il Consiglio europeo il presidente Giuseppe Conte si trovera' sul tavolo anche la riforma del MES'' e '' M5S e la Lega hanno approvato alla Camera e al Senato una risoluzione di maggioranza in cui si chiede al Governo italiano di non votare (quindi di fatto porre il veto) ad una riforma di quel genere'' che pone ''un potere di sorveglianza sulle finanze pubbliche ancora piu' pervasivo''. Il lavoro sulla riforma, sostiene il M5s, sta producendo ''condizioni ancora piu' rigide per accedere agli aiuti finanziari'' con ''poteri di fatto esclusivi, emarginando la Commissione e rendendo tecnico un meccanismo che e' profondamente politico''. Il M5s chiede inoltre di portare avanti anche le riforme sulla garanzia europea sui depositi bancari e per un fondo di stabilizzazione per aiutare le economie in difficolta': ''O si portano avanti tutte e tre le riforme o non se ne porta avanti nessuna''. ''Molti cittadini non sanno che in questi mesi si stanno discutendo riforme decisive per il futuro dell'Unione Europea. Se prevarra' ancora una volta la linea dell'austerita' e del moralismo nei confronti del Sud Europa, e' difficile immaginare che il progetto comunitario possa andare avanti'' afferma il Movimento che continua: ''in Europa qualcuno vuole continuare a focalizzarsi solo sul debito pubblico, approfondendo regole e istituzioni costruite male e che andrebbero cambiate radicalmente''. Al nuovo MES, osserva il M5s, ''potrebbero accedere solo gli Stati che rispettino tre condizioni molto rigide, tutte calibrate sul deficit e sul debito pubblico''.